Zangeres Danique vindt liefde dankzij kruk van Renze Klamer

Zangeres Danique heeft dankzij RTL-presentator Renze Klamer de ware liefde gevonden. Dat meldde Klamer op Instagram. De 24-jarige zangeres was in januari te gast in de RTL-talkshow van Klamer en zat toen een groot deel van de uitzending op de barkruk achter de presentator. Dit beeld viel op bij een TikTokker, die online de oproep plaatste dat hij graag in contact wilde komen met de zangeres.

Ⓒ ANP / HH