Hierom zien Justin en Hailey zichzelf als nóg niet getrouwd

„Zij geloven dat een kerkceremonie hun huwelijk pas echt betekenis geeft in de ogen van God”, vertellen insiders uit de kringen van zowel Justin als Hailey. Mogelijk verklaart dat dan de opmerkelijke ontkenning van hun huwelijk die Hailey Baldwin op Twitter deed vlak nadat de geruchten over hun huwelijk ontstonden.

Het stel haalde half september hun trouwlicentie en trouwde toen ook meteen voor de wet, zo maakte TMZ gisteren bekend. Volgens de website zal het stel begin volgend jaar een grootse ceremonie vieren in New York of in Ontario in Canada.

