Famke Louise over haar relatie met Ronnie Flex

Van der Lende confronteerde Famke live op de radio met de vraag of zij en Ronnie verkering hebben. Hij had hen vorige maand innig gezien bij de afterparty van de 3FM Awards. „Ik ga er denk ik gewoon even niets over wil zeggen. Ik denk dat wat jij net al hebt gezegd, al genoeg zegt”, aldus Famke.

