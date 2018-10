Hoogzwangere Noortje Herlaar bij première Lois

Hoogzwanger verscheen ze op de rode loper van de Stadsschouwburg Utrecht, aan de hand van haar partner Barry Atsma. Eind dit jaar verwachten ze hun eerste kindje samen.

Noortje Herlaar begon in maart dit jaar met de opnames van Lois, de nieuwe tv-serie van AVROTROS. Andere rollen zijn er voor Nora El Koussour, Raymond Thiry, Kay Greidanus en Bart Klever.

De driedelige thrillerserie is gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van schrijfster Simone van der Vlugt over rechercheur Lois Elzinga die als rechercheur bij de Alkmaarse politie werkt. Terwijl ze zware misdaadzaken aanpakt, komt ook haar privéleven op scherp te staan. Lois is vanaf woensdag 28 november drie weken lang te zien op NPO 1 (21.30 uur).

Kort na het afronden van de opnames van Lois maakte Herlaar bekend zwanger te zijn. Ze is nu ruim drie jaar samen met Barry Atsma, die al twee kinderen heeft uit zijn vorige relatie. Het acteurskoppel leerde elkaar kennen in 2015 op de set van de speelfilm Knielen op een bed Violen.