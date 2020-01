’Geen schikking Kevin Spacey met nabestaanden masseur’

„In tegenstelling tot wat in sommige nieuwsberichten wordt beweerd, betaalde meneer Spacey geen geld om de rechtszaak te ’schikken’”, liet advocate Jennifer L. Keller weten aan de krant. Volgens haar besloten de nabestaanden de civiele zaak te schrappen. De strafrechtelijke procedure werd in oktober al gestaakt nadat het vermeende slachtoffer, een masseur die zei in 2016 slachtoffer te zijn geworden van Spacey, plotseling overleed. De openbaar aanklager concludeerde destijds dat „de beschuldigingen van seksueel misbruik niet bewezen kunnen worden zonder medewerking van het slachtoffer.”

Spacey zelf heeft het voorval altijd ontkend. De 60-jarige acteur werd in oktober 2017 voor het eerst beschuldigd van seksueel wangedrag door acteur Anthony Rapp. Daarna volgden nog veel meer verhalen over grensoverschrijdend gedrag van Spacey. Afgelopen zomer werden civiele en strafrechtelijke zaken in de Amerikaanse staat Massachusetts geseponeerd. In Londen, waar Spacey jarenlang werkte als artistiek directeur van het Old Vic theater, lopen nog verschillende onderzoeken.

Bekijk ook: Rechtszaak Kevin Spacey seksueel misbruik van tafel geveegd