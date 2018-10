Draagt Anouk van Schie jurk van deze modeontwerper?

Dat stelt Shownieuws, die zegt dat Van Schie niet alleen bij de boetiek gespot werd, maar samen met Nikkie Plessen. En hoewel ondewerper Halfpenny in Nederland niet zo bekend is, is ze in Engeland een bekende modegoeroe met een gerenommeerde mode-opleiding, die ook Rihanna al eens kleedde en bevriend is met niemand minder dan supermodel Kate Moss.

Mocht Anouk inderdaad voor deze ontwerper gaan, dan zou ze heel goed in een jurk in de stijl bohemian-chic voor de dag kunnen komen. Goedkoop zijn de jurken niet; een bedrag van rond de achtduizend euro zou vrij gebruikelijk zijn.