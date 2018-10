Koningin Elizabeth leeft mee met Sulawesi

„Het speet me heel erg om te horen over de verschrikkelijke aardbeving en tsunami in Sulawesi, vooral omdat deze gebeurtenissen plaatsvonden zo kort na de recente aardbeving in Lombok”, schreef de vorstin in een woensdag gepubliceerde boodschap.

„Prins Philip en ik sturen onze oprechte condoleances aan allen die door de ramp zijn geraakt, en aan hun families”, besloot de Queen haar woorden van deelneming. Koning Willem-Alexander was zondag een van de eersten die na de natuurramp, die al aan meer dan 1200 mensen het leven heeft gekost, van zich liet horen.

Pieter van Vollenhoven heeft eerder dit jaar met zoon Pieter-Christiaan nog voor de noordkust van Sulawesi gedoken, maar het gebied dat zij bezochten en de duikschool met wie zij in zee gingen, hebben geen last gehad van de krachtige aardbeving en de verwoestende tsunami last gehad.