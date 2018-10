Westlife bevestigt comeback

In de video is te zien hoe Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily en Shane Filan elkaar begroeten en hun reünie officieel maken. Er komt nieuwe muziek en ook een nieuwe tournee, zo luidt de boodschap.

Brian McFadden is er zoals verwacht niet bij. Hij maakte tijdens de succesjaren ook deel uit van de groep maar stapte in 2004 op om aan een solocarrière te werken.

Westlife werd in 1998 opgericht door Boyzone-zanger Ronan Keating. Al snel werd de groep in binnen- en buitenland een succes, waaronder in Nederland. In 2012 ging de stekker eruit.

