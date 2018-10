Emma Thompson: ’Rowan is nieuwe Charlie Chaplin!’

250.000 bezoekers trok dit derde deel van de succesvolle familiefilm de afgelopen weken alleen al in Nederland, ongetwijfeld mede door de aanwezigheid van EMMA THOMPSON, die de meest opvallende prime minister speelt die het Londense Downingstreet ooit heeft gezien.

De drukbezette actrice, bekend van de Harry Potter-films en onderscheiden met een Oscar voor Howards End, is vol lof over Rowan Atkinson die zij niet voor niets ’de CHARLIE CHAPLIN van deze eeuw noemt.’ Ze zegt: ,,Het knappe aan Rowan is dat je hem niet hoeft te horen om zijn grappen te kunnen begrijpen en daarom te kunnen schaterlachen. Hij is zo grappig, zo grappig, en tegelijk neemt hij dat zo verdomd serieus!’’ Had Chaplin in de tijd van de ’stomme’ films de techniek niet om te kunnen spreken, Atkinson ging bewust terug in de tijd en bracht het genre met veel succes opnieuw tot leven. Ook als Johnny English wil hij het vaak alleen hebben van zijn mimiek.

En aan zijn succes lijkt ook maar geen einde te komen, het leverde hem zelfs nieuw liefdesgeluk op. Hij viel voor de charmes van de half zo oude actrice LOUISE FORD, die bekend werd door haar rol als KATE MIDDLETON in een televisiedrama over haar leven en liefde. Atkinson heeft aangekondigd na het succes zeker een vierde Johnny English-drama te overwegen. ,,Het leukste van het hele productieproces is toch het verzinnen van een grap en na te denken over hoe die op het witte doek zal uitpakken.’’ Aan een opvolger hoeft hij voorlopig trouwens niet te denken. Zoon BENJAMIN ATKINSON (25), met onmiskenbaar Rowans trekken in zijn gezicht, overwoog in zijn vaders voetsporen te treden maar heeft nu gekozen voor het leger. Hij volgt een officiersopleiding aan de vooraanstaande Sandhurst Academy, waaraan ook de prinsen WILLIAM en HARRY studeerden en stond opgesteld in de erewacht toen de Franse president MACRON een staatsbezoek aan Engeland bracht.