Waarom SONJA ontbreekt in nieuwe Kees & Co

Het idee om de comedyserie Kees & Co met SIMONE KLEINSMA nieuw leven in te blazen, is alom met enthousiasme begroet. Afgelopen zondag, toen Simone (60) na de voorstelling van Was getekend, Annie M.G. tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, klonk in de zaal zelfs een stevig applaus op toen dat nieuws werd aangehaald.

Nederland bewaart kennelijk goede herinneringen aan Simone in de rol van Kees, die zij van 1997 tot 2006 speelde. Maar de serie gaat straks op RTL4 bepaald niet verder op het punt waar die destijds, na 96 afleveringen in acht seizoenen, stopte.

DE ACTRICE IS ALS ’KEES HEISTEE’ HET ENIGE VERTROUWDE GEZICHT DAT KOMEND VOORJAAR TERUGKEERT IN DE NIEUWE REEKS.

Want hoe er ook wordt uitgekeken naar het negende seizoen, verbazing is er tegelijk ook dat CHANTAL JANZEN nu een grote rol krijgt en actrice ESTHER ROORD (53) helemaal ontbreekt. Zij was alle seizoenen te zien als Kees’ beste vriendin en buurvrouw Sonja en had met Simone een buitengewone chemie. Ook buiten de opnamen werden de twee vriendinnen.

Onopvallend bestaan

Toch lijken de makers van de vervolgserie geen moment overwogen te hebben ook Esther terug te vragen omdat álles anders moet en de terugkeer van Kees & Co een uitgelezen kans bood om Simone en Chantal – twee generaties van de grootste sterren uit de JOOP VAN DEN ENDE-stal – eindelijk eens bij elkaar te brengen.

Esther Roord is dus zelfs niet benáderd en leeft tegenwoordig in Amsterdam-Zuidoost een onopvallend bestaan. Na het stoppen van de serie werkte zij nog enkele jaren in het theater. Voor haar rol in de productie Piaf met LIESBETH LIST werd zij in 2009 onderscheiden met, uitgerekend, de honderdste John Kraaykamp Musical Award voor de beste vrouwelijke bijrol. En ook speelde Esther nog in de theaterversie van Allo, Allo, in Zadelpijn en ander damesleed en op tv in de series Hartslag en Flikken Maastricht.

Daarna werd het stil rond haar, en PRIVÉ verneemt dat dat te maken heeft met ernstige medische problemen waarmee zij de laatste jaren verschillende malen in het ziekenhuis terecht kwam. Niet alleen liep zij in die tijd een zeer gecompliceerde polsbreuk op, ook was er een zorgelijke kwaal waardoor zij meerdere malen in het ziekenhuis belandde.

Kipspiesjes

Bovendien kwam zij een keer op een vervelende manier in het nieuws toen een overijverige medewerker van een supermarkt meende haar op de diefstal van een zakje kipspiesjes te betrappen. Die beveiliger bracht dat nieuws naar buiten, maar de kwestie werd direct geseponeerd omdat van enige diefstal geen sprake was. „Kipspiesjes?”, zei Esther verbouwereerd. „Ik ben vegetariër!”

Toch bleek de zaak, die veel aandacht kreeg, haar lang te achtervolgen. De kwestie zou echter geen rol hebben gespeeld in de vraag of ook zij kon terugkeren naast Kees.

„De veranderingen in de serie werden eigenlijk toen al, in de laatste seizoenen ingezet”, zegt een Endemol-medewerker terugkijkend. „Het moest ook in 2004 van RTL4 allemaal al jonger en sneller.”

Kees & Co, hier met de oorspronkelijke castleden Robin Tjon Pian Gi, Simone Kleinsma, Rik Hoogendoorn, Esther Roord en Amber Teterissa, was bijna tien jaar te zien op televisie.

De rol van Kees’ echtgenoot Ben, gespeeld door RIK HOOGENDOORN, was na vijf seizoenen op weinig subtiele wijze ineens klaar. De loodgieter kreeg een toiletpot op zijn hoofd en was op slag dood. Kees ontmoette een nieuwe liefde, maar dat pakte op het scherm niet goed uit. De kijkcijfers liepen terug dus Kees kreeg weer een nieuwe man, een weduwnaar met twee kinderen.

VICTOR LÖW en zijn dochter (NIKKIE PLESSEN) en zoon (SASCHA VISSER) bleven tot het einde, maar de rol van Sonja is dan allengs kleiner geworden. De oorspronkelijke scripts van de Engelse serie 2point4 Children, die steeds door MARTINE BIJL werden bewerkt, waren allang op toen HAYE VAN DER HEIJDEN werd gevraagd er nieuwe, Nederlandse afleveringen aan vast te breien.

Het leven van Kees & Co werd zo nog twee jaar gerekt, maar Haye liet Sonja nog maar in enkele afleveringen opdraven. Meer en meer ging de serie om Kees, haar nieuwe man en de kinderen.

De rol van Sonja was toen eigenlijk al uitgespeeld. Maar de verbazing dat zij in de doorstart ontbreekt, moet Esther Roord goed doen. Zij zit bij de fans van toen nog steeds in het collectief geheugen.