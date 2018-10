Publiek kan afscheid nemen van Koos Alberts

Alberts, wiens echte naam Koos Krommenhoek was, verwierf in de jaren tachtig van de vorige eeuw bekendheid met hits als ’Ik verscheurde je foto’ en ’Eenmaal kom je terug’. In 1984 stond de zanger uit de Jordaan met drie hits tegelijk in de top 10. Dat leverde hem een vermelding op in het Guinness Book of Records.

Sinds 1987 trad hij op in een rolstoel, nadat hij op de terugweg van een optreden door vermoeidheid tegen een boom was gereden en een dwarslaesie opliep.

Fans en andere belangstellenden kunnen donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur de laatste eer bewijzen aan de zanger in aula 2 van het crematorium Amersfoort in Leusden. Alberts wordt vrijdag in besloten kring gecremeerd.