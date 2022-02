Harry Styles heeft weer last van oude stalker

Royals

Zweedse prins Carl Philip en Sofia openen tentoonstelling over Avicii

De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia hebben donderdag in Stockholm een tentoonstelling ter ere van de in 2018 overleden dj Avicii geopend. In het cultuurcentrum Space in de Zweedse hoofdstad namen de royals een kijkje bij de Avicii Experience.