Verzekeraar Kardashian klaagt bodyguard aan

Bij de roof in oktober 2016 maakten de criminelen zo’n 10 miljoen aan sieraden buit. Daarvan zou Kim ruim 6 miljoen hebben teruggekregen van de verzekering. Dat bedrag wil het assurantiebedrijf nu verhalen op de bodyguard en het beveiligingsbedrijf waar hij voor werkt. Volgens TMZ claimt de verzekeraar dat Pascal Duvier nalatig was, omdat hij geen werk heeft gemaakt van een slot dat ontbrak op een van de buitendeuren van het hotel en van mankementen aan de intercom.

Duvier was niet aanwezig tijdens de overval, hij was op dat moment ingezet om Kims zussen Kourtney Kardashian en Kendall Jenner te beveiligen in een nachtclub. Kim heeft eerder aangegeven dat zij de bodyguard niets kwalijk neemt.

De cosmetica-ondernemer was alleen op haar kamer toen overvallers binnendrongen. Ze werd daarbij onder schot gehouden, vastgebonden en opgesloten in de badkamer. De Franse politie hield een aantal maanden later tien mensen aan voor betrokkenheid bij de overval.