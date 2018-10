Amber Heard boos op GQ na interview Depp

„Als GQ de zaak ook maar een beetje had onderzocht, zou het al snel duidelijk zijn geworden dat zijn statement volledig onwaar is”, staat er onder meer in het statement dat het juridische team gaf aan New York Post. „Meneer Depp gaat schaamteloos verder met zijn psychologische mishandeling van mevrouw Heard, die heeft geprobeerd deze pijnlijke tijd in haar leven achter zich te laten.”

In het artikel beweert Johnny onder meer dat de politie op de dag waarop hij een iPhone naar het hoofd van Amber zou hebben gegooid, geen bewijs kon vinden van mishandeling. Hij zegt in het interview ook dat agenten haar aanboden zich te laten onderzoeken, maar dat Amber dat weigerde. Hij stelt dat er niets met haar aan de hand was en ze ’een dag of een paar dagen later’ ineens een blauwe plek op haar gezicht had.

GQ plaatste bij het verhaal een disclaimer waarin het magazine benadrukt niet te weten wat er tussen Amber en Johnny is gebeurd. Het blad stelt dat het slechts Johnny’s kant van het verhaal wil plaatsen, omdat dat nog niet eerder zou zijn gebeurd. In het statement van Amber stelt de actrice dat de auteur ’slechts naar het fysieke bewijs had hoeven te kijken om de juiste conclusie te trekken’.