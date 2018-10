Star Wars-serie gaat The Mandalorian heten

„Na de verhalen van Jango en Boba Fett, duikt er een nieuwe strijder op in het Star Wars-universum”, liet Jon weten op Instagram in de bekende gele letters van de franchise. „The Mandalorian speelt zich af na de val van de Empire en voor de opkomst van de First Order. We zien de eenzame schutter zwoegen aan de rand van het universum, ver van de autoriteiten van de New Republic.”

The Mandalorian moet een van de trekkers worden voor het nog naamloze nieuwe platform van Disney, dat ermee de concurrentie wil aangaan met soortgelijke diensten als Netflix en Amazon Video. Films en series van Disney, Pixar, Marvel en Lucasfilm zullen alleen nog beschikbaar zijn op de Disneydienst.