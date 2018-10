Van Erp zag direct film in Niemand in de stad

„Ik kocht het boek in een opwelling op Schiphol en ik las het op het strand. Toen dacht ik: ja, hier zit echt een film in”, aldus Van Erp, die met Niemand in de stad zijn speelfilmdebuut maakt. „Ik herkende mijzelf echt heel erg in de hoofdpersoon en daar komt bij dat het zich echt in een straal van 150 meter van mijn huis afspeelt. Maar met name het thema, het leven proberen te begrijpen met vallen en opstaan, spreekt mij heel erg aan.”

De verfilming van het boek vertelt over drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet daarbij alles op scherp.

Niet verplicht

Slechts één keer hoefde Van Erp het boek te lezen. „Toen we met het scenario begonnen, heb ik het nooit meer teruggelezen. Ik heb heel erg proberen te varen op wat we toen aan schrijven waren”, zegt hij. „Ik heb mij nooit verplicht gevoeld om het precies zo te verfilmen als het boek. Ik heb wel gekeken hoe we van het verhaal een zo mooi mogelijke film kunnen maken.”

Daarbij waren grote namen niet per se nodig, vindt Van Erp. Niemand in de stad telt weinig bekende acteurs, maar daar was hij ook niet naar op zoek. „Ik heb gewoon gekeken naar welke acteurs het beste voor de hoofdrollen zijn. En dit zijn de mensen die uit de audities zijn gekomen”, vertelt hij.

Recensies

De regisseur is ook niet zo bezig met recensies, vervolgt hij. „Mijn eigen gevoel telt voor mij het meeste. Het klinkt arrogant maar ik weet heus wel als ik iets heb gemaakt of het wat is. En daar vaar ik dan op”, aldus de 54-jarige regisseur, die hoopt dat er ook veel jongeren naar zijn film komen. „Ik maak niet een film of documentaire voor de goede recensies of zo. Dat is niet waar je het voor doet. Ik zou het echt heel leuk vinden als er naast de oudere bioscoopbezoeker ook veel jonge mensen heen gaan. Ik ben benieuwd wat zij ervan vinden.”

Niemand in de stad was vorige week de openingsfilm op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Vanaf donderdag is de film in het hele land te zien.