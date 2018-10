Van Dik Hout werkt aan nieuw album

Bij het summiere bericht staat een foto van de groep in de studio. Met de nieuwe plaat viert Van Dik Hout met een hashtag het 25-jarig bestaan.

De groep ontstond al in de jaren tachtig, toen Buitenhuis met een aantal schoolvrienden een bandje oprichtte. Maar begin jaren negentig schakelde de groep over van Engelstalige covers naar eigen Nederlandstalig werk. De grote doorbraak kwam in 1994, toen de single Stil in mij drie maanden hoog in de hitlijsten stond.

Van Dik Hout kondigde onlangs ook een korte tournee aan. Dit najaar geeft de groep op diverse podia een concert met alle hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar.