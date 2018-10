Memphis Depay lanceert rapnummer

Depay legt in De Wereld Draait Door uit dat hij voor dove en blinde kinderen heeft gekozen, omdat zij naar zijn idee vaak ’aan de kant worden geschoven’. Hij stelt dat er niet naar hen omgekeken wordt. Opvallend detail is dat Depay na een doelpunt vaak zijn vingers in zijn oren stopt. „Op een gegeven moment ben ik doof en blind geworden voor de wereld. Als er negatieve dingen over mij werden gezegd, irriteerde me dat”, verklaart hij.

Voor de videoclip van het nummer Akwaaba (Ghanees voor ’welkom’) zijn Memphis en Winne afgereisd naar het Afrikaanse land. Ze bezochten daar projecten voor blinde en dove kinderen. In de clip is onder andere een Ghanees blind kinderkoor te zien.