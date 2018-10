Barry Atsma in race voor grote Duitse tv-prijs

In de serie speelt Atsma een beruchte bankier die bekendstaat om zijn hoge winsten en risicovolle beleid. Bad Banks oogstte dit jaar veel succes in Duitsland. De serie is onlangs ook aangekocht door de NPO. Het tweede seizoen is in de maak.

Atsma is op dit moment op NPO 1 te zien in het tweede seizoen van hitserie Klem. Daarnaast draait in de bioscopen nog steeds zijn film Bankier van het Verzet, die dit jaar Nederland vertegenwoordigt bij de Oscars.

De uitreiking van de Duitse tv-prijzen vindt op 30 november plaats in Berlijn.