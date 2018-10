Piemels pimpen met Bobbi Eden

Op sociale media zie je de laatste tijd steeds vaker foto’s voorbij komen van een ’spannende’ ladies night of vrijgezellendag waarbij je met zijn allen aan de slag gaat met piemels. Maar dan iets minder 18+ dan je in eerste instantie zou denken. Piemel pimpen lijkt inmiddels een ware rage te zijn geworden en het betekent niets meer of minder dan het zo creatief mogelijk versieren van een fallus van gips.

Ook Bobbi Eden speelt in op deze hobby. „De dag die je wist dat zou komen! Na alle uitverkochte piemel pimpen workshops op het Linda Festival, gaan we op mijn beurs het NK piemel pimpen houden!”, schrijft ze op Instagram. De winnaar krijgt een geheel verzorgde trip voor twee naar Parijs. Piemel pimpen maar!