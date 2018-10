Programma van Lubach wint dierenwelzijnsprijs

Lubach won de prijs in de categorie Infotainment. De andere twee genomineerden waren het programma Opgelicht, voor een item over malafide teckelfokkers, en Brandpunt, die een reportage had gemaakt over tijgers van Aleppo.

„Op naar een wereld zonder dierenleed!”, stelt Lubach in een korte reactie. „Althans, door mensen veroorzaakt. Als er ergens een geit van een rots flikkert, kan ik er natuurlijk ook niets aan doen.” Het nieuwe seizoen van ZML ging vorige week van start.

Klokhuis

Ook het NTR-programma Het Klokhuis viel in de prijzen. Het educatieve programma won de vakjuryprijs voor de aflevering die werd gewijd aan varkens. In de aflevering bezocht presentatrice Nienke de la Rive Box een stal met pasgeboren biggetjes.

De House of Animals Awards werden voor de tweede maal uitgereikt. De prijzen zijn in het leven geroepen door House of Animals, een non-profitorganisatie die zich inzet om bewustwording over dierenwelzijn te vergroten.