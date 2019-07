Italiaanse ster Valentina Cortese overleden

Cortese kreeg toen ook rollen in Amerikaanse films (Malaya en in Thieves’ Highway, 1949), maar bleef ten slotte voornamelijk in Europa werken. Ze speelde onder meer in films van Michelangelo Antonioni, Federico Fellini en François Truffaut.

In 1951 trouwde ze met de Amerikaanse acteur Richard Basehart (1914-1984) met wie ze een zoon kreeg, John of ’Jackie’ Basehart. De zoon werd in Italië een bekend acteur en overleed in 2015 op 63-jarige leeftijd. Cortese scheidde in 1960 en was niet hertrouwd.