’Rossana Kluivert moet wekelijks tientallen honden in laten slapen’

De serie, vanaf 7 november te zien, speelt zich af op Kluiverts thuisbasis Curaçao. „Er zijn maar liefst 25.000 zwerfhonden op het eiland, waar geen enkele vorm van opvang beschikbaar voor is. Wij proberen deze op te vangen en vervolgens een beter leven te bieden. Maar de andere kant van het verhaal wordt ook belicht: er zijn wekelijks namelijk ook veertig honden die we moeten laten inslapen. Hulp is dan al te laat.’’

De show, die oorspronkelijk begin dit jaar opgenomen zou worden, moest worden uitgesteld vanwege de ziekte van Rossana. „Ik was nog in het behandeltraject en wilde zelf nog vóór de bestralingen naar Curaçao gaan, maar dat mocht niet van de artsen. Die vonden dat te gevaarlijk. Nu heb ik anderhalve maand geleden de laatste bestralingen gehad en ben ik bijna klaar met de behandeling. Dat zorgt in de serie wel voor momenten waar de emoties oplopen, maar die momenten zijn wel belangrijk. Alles wat je ziet is echt en er is niks uitgeknipt.’’

