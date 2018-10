Hoofdrol Kaley Cuoco in Harley Quinn-serie

Aan de vooravond van New York Comic Con gaf DC woensdag een eerste voorproefje vrij van de serie. Daarin laat Kaley als Harley weten: „Ik kan niet wachten tot jullie mijn nieuwe show kunnen zien. Jullie pissen in jullie broek, ik beloof het. Er zit comedy in, en acht, en ongelooflijk onnodig geweld en in tegenstelling tot die Deadpool cartoon, komt deze echt uit.” Andere stemacteurs die aan de animatieserie meewerken zijn onder meer Jason Alexander, Alan Tudyk, Chris Meloni en Giancarlo Esposito.

Er is nog geen startdatum voor de serie over Harley Quinn, die in de film Suicide Squad uit 2016 werd gespeeld door Margot Robbie. De actrice werkt momenteel aan de spin-off rond het personage, die Birds of Prey gaat heten.