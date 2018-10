Sandra van Nieuwland laat zich na dip weer zien

Van Nieuwland verwierf faam in het programma om de manier waarop ze een geheel eigen draai gaf aan bekende covers. Ze stond als eerste Nederlandse artiest ooit met drie singles tegelijk in de top tien van de Top 40. Haar vader waarschuwde haar dat ze ook na het programma moest zorgen dat ze uit beld bleef. „Maar ik kon dat niet en wilde niet. Het was wel even goed. Ik moest uitrusten, opladen en mezelf de ruimte geven.”

Na haar succes in The Voice - ze werd in 2012 in de halve finale uitgeschakeld, toen coach Trijntje Oosterhuis Leona Philippo boven haar verkoos - kwam ze in een gekkenhuis terecht, zegt ze. „Het was waanzinnig. Iedereen ging ervan uit dat ik me geweldig voelde dankzij het succes. Maar ik was net gescheiden en zat met een groot verdriet en verlies.”

Ze wilde dan eigenlijk de afgelopen twee jaar alleen maar schrijven en zich niet ’aan de buitenwereld laten zien’. Nu gaat ze dat wel weer doen, met een zelfgemaakt - en zelf gefinancierd - album en een theatertour. Aanleiding voor haar om af en toe nog eens terug te denken ’aan dat grote succes’. „Maar je bent niet je succes. Aan de andere kant ben je ook niet je falen, als dat al bestaat. Dus dat is dan meteen een grote opluchting.”