George Ezra in Rotterdam

George Ezra scoorde afgelopen zomer een nummer 1-hit met zijn single Shotgun. Zijn album Staying At Tamara’s kwam in maart binnen op de zevende plek in de Album Top 100.

George Ezra stond in april in Paradiso in Amsterdam en trad vorige maand op tijdens het festival Tuckerville in Enschede. Op 30 oktober geeft hij een uitverkocht optreden in AFAS Live.