Nederlandse film gaat wereldwijd

De film vertelt over een groep pubers in een Belgisch grensdorp die gedurende een saaie zomer op zoek gaan naar avontuur. Vanuit een afgelegen schuurtje proberen zij hun verveling te verdrijven, onder meer door pornofilms te maken. WIJ beleefde eerder dit jaar de wereldpremière tijdens het IFFR in Rotterdam.

Het drama draaide deze zomer in de Nederlandse bioscopen en is vorige week vrij succesvol uitgegaan in België. De film draait komend weekend ook op het Raindance Festival in Londen, maar hier moet wel een aantal expliciete seksscènes waarin geslachtsdelen te zien zijn worden gecensureerd.

