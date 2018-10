Dit is de reden dat Tom Cruise dochter Suri nóg steeds niet ziet

Volgens de bron zou de Mission Impossible-acteur zijn 12-jarige dochter tien dagen per maand mogen zien, maar kiest hij er zelf voor dat niet te doen. „Omdat Suri geen lid is van de Scientology-kerk.”

Tom Cruise en Katie Holmes scheidden in 2012 na zes jaar huwelijk, waarbij Katie de voogdij over haar dochter kreeg. Volgens Tony Ortega, schrijver en criticus van de Scientology-kerk zou ze de voogdij afgedwongen hebben in ruil voor een zwijgovereenkomst, waarin ze beloofde niets slechts over de kerk te zeggen. „Ze wilde weg en ze wilde Suri meenemen.” Iets wat Nicole Kidman, die eerder met Tom Cruise getrouwd was niet lukte; zij moest hun twee geadopteerde kinderen Connor en Isabella bij Tom en de kerk achterlaten.

In 2013 werd Cruise voor het laatst samen gespot met dochter Suri. Wat Katie betreft zou dat prima zijn, zegt Ortega, bang als ze is Suri ooit nog te verliezen. „We hoopten allemaal dat ze zich uiteindelijk eens zou uitspreken, maar ze houdt haar leven met Suri graag zoals het nu is. Ze wil geen conflict meer met de kerk.”