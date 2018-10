Anouk geeft tweede concert in Ziggo Dome

Eerder deze maand bracht Anouk de single Het is klaar uit, de eerste single van haar nieuwe album Wen d’r maar aan. Het album is de opvolger van Fake It Till You Die en is het eerste Nederlandstalige album van Anouk.

Tijdens haar concerten in Ziggo Dome zal ze ook Nederlandstalige nummers ten gehore brengen, maar de focus ligt op haar gehele repertoire.