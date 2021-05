Door coronavirus gevelde P!nk herschreef testament

De zangeres en haar zoon Jameson (4) werden beide positief getest op het virus, waar echtgenoot Carey Hart en dochter Willow (9) gelukkig onbesmet bleven. „Ik was er zo erg aan toe, dat ik echt het gevoel had dat dit weleens mijn dood kon zijn. Het was een vreselijke tijd, omdat er als ouder direct dingen door je hoofd spoken als ’wat laat ik ze na, wat wil ik nog tegen ze zeggen?’. Met daarbij die onzekerheid of ik het wel zou halen”, aldus P!nk.

P!nk belde zelfs haar beste vriendin op om haar te vragen haar kinderen altijd te blijven zeggen ’hoeveel mama van hen houdt’. Uiteindelijk herstelden zowel P!nk als haar zoon van het virus, al voelde de zangeres zich een stuk langer beroerd dan Jameson. „Ik ben ontzettend dankbaar dat we hier doorheen zijn gekomen en als gezin zijn we nog hechter geworden dan we al waren.”