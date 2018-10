Gwyneth Paltrow wilde eigenlijk niet trouwen

„Ik vind het huwelijk echt een mooi, nobel en waardevol instituut om naar te streven en je voor in te spannen. Want ik denk niet dat je trouwt en dat dat het is”, vertelt ze in een interview met de Britse Marie Claire. „Ik denk dat het het begin is. Je creëert een derde eenheid, die je moet voeden en verzorgen.”

„Ik wist niet of ik het ooit nog eens zou doen. Ik heb mijn kinderen – wat heeft het voor zin”, aldus Gwyneth. „En toen ontmoette ik deze ongelofelijke man, die me deed denken: Nee, deze persoon is het waard om deze verbintenis aan te gaan.” Ze voegt eraan toe: „Ik ben echt een type om te trouwen. Ik hou ervan om echtgenote te zijn en een thuis te creëren.” Paltrow en haar 47-jarige kersverse echtgenoot wisselden hun geloften uit in bijzijn van beroemde vrienden als Robert DowneyJr., Jerry Seinfeld, Rob Lowe en Cameron Diaz.

De 46-jarige Iron Man-actrice was tien jaar getrouwd met Coldplay-zanger Chris Martin, met wie ze dochter Apple (14) en zoon Moses (12) kreeg. In 2016 gingen de twee uit elkaar. Gwyneth vertelde ooit aan The Edit dat de beslissing om te scheiden een pijnlijke was: „Waar ik mezelf doorheen worstelde om daar te komen was het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan.”