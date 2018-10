Lieke van Lexmond roemt Yolanda Hadid

Zij steekt Yolanda Hadid een hart onder de riem, nu zij haar boek Hoor Me, over haar strijd met de ziekte van Lyme, gisteravond heeft gepresenteerd bij boekhandel Scheltema in Amsterdam. Hadid gaf daar ook een interview en dat raakte Lieke.

Lieke is onder de indruk van de vrouw, die ze prachtig stralend noemt. „Enorm veel gevoel gevoel voor esthetiek, maar bovenal enorm veel liefde voor je gezin en de natuur. Je werd daarna helaas ziek, verliest veel kracht aan Lyme. Een ziekte die helaas nog altijd niet opgelost is. Ik bewonder je eerlijkheid op social media over je ziekte, maar ook dat je altijd overal de liefde voor het leven doorheen voelt. Je bent nog altijd even stralend en geweldig als de eerste keer dat ik je zag.”

Yolanda Hadid presenteert haar boek Hoor Me Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Volgens Lieke bewijst het feit dat Yolanda open is over haar ziekte, dat haar hart op de juiste pek zit. „Dat je je kennis zo deelt met zoveel anderen mensen vind ik echt helemaal te gek.” Ze wenst haar vervolgens dan ook toe dat „de regenboog de allermooiste, zuiverste kleuren zal geven. Dat de storm een beetje over is en nooit meer zo heftig zal terugkeren.”

Onlangs vertelde Yolanda in De Wereld Draait Door daar nog over dat men in Amerika vaak niet gelooft dat ze ziek is en dat haar ex-man David Foster er op een gegeven moment genoeg van had dat ze altijd ziek was. Met het boek wil ze meer bewustzijn creëren rond de ziekte van Lyme.