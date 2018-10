Julia Roberts verrast over reikwijdte #MeToo

In een interview met Sky News vertelt ze dat ze het geluk heeft gehad dat ze nooit seksueel is lastiggevallen. De Pretty Woman-ster voegt eraan toe dat ze wel er wel over heeft gehoord in Hollywood, maar dat ze nooit getuige is geweest van een misstand in de filmindustrie.

„Natuurlijk hoor je er verhalen over of ken je mensen die daar last van hebben gehad. Ik heb zelf het grote geluk dat ik nog nooit in zo’n situatie ben geweest. Maar het gepraat gaat rond. Ik denk dat veel dingen die eruit voortkwamen, schokkend waren en de reikwijdte ervan echt verrassend was.”

’Ik koos voor Sam’

De actrice is binnenkort te zien in de tv-serie Homecoming, geregisseerd door Sam Esmail (Mr. Robot) en maakt hiermee haar eerste echte uitstapje naar televisie. Homecoming, een psychologische thriller, is gebaseerd op de gelijknamige originele podcastreeks van Eli Horowitz en Micah Bloomberg. Julia speelt een medewerkster van een geheime overheidsinstelling die graag terugkeert naar het burgerleven. Hoewel de serie nog niet is uitgebracht, is het tweede seizoen al bevestigd.

Roberts geeft toe dat regisseur Esmail haar met een ’geweldig gesprek’ overhaalde om voor tv te gaan werken. „Sam heeft hele mooie dingen voor tv gemaakt, maar ik ging er niet noodzakelijkerwijs van uit dat dit dat ook zou worden”, vertelde ze tegen Inquirer.net. „Het was gewoon een creatief gesprek van: vinden we dit allebei op dezelfde manier leuk en zijn we erdoor geïntrigeerd? Vanaf daar nam het een vlucht. Ik koos er dus meer voor om iets met Sam te doen dan dat ik voor tv koos.”