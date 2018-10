Nieuwe album Douwe Bob komt in november uit

De nieuwe single Shine, een oproep aan iedereen om te vlammen, komt vrijdag alvast uit. Voor de hoofdrol in de bijbehorende video vroeg Douwe Bob de jonge modeontwerper Yens Xin.

Op vrijdag 9 november gaat ook de tournee The Shape I’m In van start. De tournee begint in Leeuwarden (Neushoorn) en voert onder meer langs Den Haag (Paard), Haarlem (Patronaat), Groningen (Oosterpoort) en Utrecht (TivoliVredenburg). De afsluiter is in Paradiso in Amsterdam.