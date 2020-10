Lady Gaga hielp Sam Smith bij coming-out

„Ik was vijftien toen The Fame uitkwam en ik was geobsedeerd door Lady Gaga. Voor mijn gevoel kreeg ik van haar toestemming om mezelf te zijn en er trots op te zijn dat ik queer was”, aldus Sam, die zich daarmee ook gesterkt voelden tegen pesterijen. „Het album gaf me een manier om me te uiten, maar op een rare manier voelde ik me ook beschermd, het was een manier om tegen de pesters en homofoben te kunnen zeggen: laat me met rust, want ik ben zelfverzekerd en voel me sterk.”

Sam en Lady Gaga hebben elkaar inmiddels persoonlijk leren kennen, waardoor de muzikant hun eeuwige dankbaarheid voor The Fame heeft kunnen delen. „Want Gaga was zo ongeveer de reden dat ik mijn gender heb geaccepteerd”, aldus Sam.