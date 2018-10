Floortjes bezoek aan Moskou krijgt bizarre wending na Russische hack

Ze heeft voor een programma toevallig net een interview gehad in de woning van de Nederlandse ambassadeur Renée Jones-Bos in Moskou, vertelt ze op Twitter. „We maken hier een aflevering voor de serie Floortje en de ambassadeurs; nog geen uur na deze foto komt voor mij de verrassing van de persconferentie in Den Haag over de MIVD die een Russische hack van de OPCW heeft voorkomen”, schrijft ze.

„Interessant om van zo dichtbij mee te maken wat er op de ambassade gebeurt na de bekendmaking van dit nieuws..”

Bekijk ook: Nederland betrapt vier Russische spionnen