Slachtoffer: ’Herpes door R. Kelly’

Ⓒ anp

Faith Rodgers, een van de vrouwen die ten prooi is gevallen aan het seksueel misbruik van R. Kelly, beweert dat ze door hem herpes heeft opgelopen. De vrouw is daar zo boos over, dat ze via een rechtszaak inzage eist in zijn medisch dossier van de afgelopen 5 jaar. Dit meldt Page Six.