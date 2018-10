Within Temptation negeert ’levensgevaarlijk veld’ vol explosieven

Tijdens de opnames voor de videoclip The Reckoning op het Canarische eiland Fuerteventura stuitte de band op ’een veld vol mortiergranaten’, maar ze besloten gewoon door te gaan met de opnames. Dat laat het management weten in een persbericht, om daaraan toe te voegen dat deze zogeheten blindgangers - explosieven die niet op het bedoelde moment zijn afgegaan - jaren na het afvuren nog steeds ’levensgevaarlijk zijn’. „Ze kunnen namelijk op ieder willekeurig moment door minieme stimulans alsnog ontploffen.”

„Ik dacht dat ik een onderdeel van een vliegtuigje had gevonden en begon het uit te graven”, vertelt oprichter Robert Westerholt. „Toen ik het voorwerp van dichtbij bekeek, zag ik pas wat het écht was. We kwamen er later zeker nog vijf tegen en beseften ons dat we ons letterlijk op een slagveld bevonden. Maar the show must go on: we zijn gewoon doorgegaan met het schieten van de videoclip.”

’Blijf uit de buurt’

Het management laat desgevraagd weten dat de bandleden de vondst nog wel hebben doorgegeven aan het productiebedrijf achter de clip, het Duitse Timescope. Wat zij ermee gedaan hebben, is hen niet bekend.

Het doorgaan met de opnames gaat in elk geval dwars in tegen alle adviezen die het Nederlandse Ministerie van Defensie geeft wanneer men in Nederland op een explosief stuit, wat jaarlijks nog zo’n 2500 keer voorkomt. Adviezen zijn om uit de buurt te blijven, het explosief niet aan te raken en zeker niet mee te nemen, niet nogmaals te gaan kijken en direct de politie te waarschuwen. Ook is het raadzaam om omstanders uit de buurt te houden.

De videoclip waarin volgens het management ’het slagveld goed is terug te zien,’ staat al op YouTube. Het album Resist waarop The Reckoning staat, komt op 14 december uit. Ook start Within Temptation in het najaar met een tour door Europa en doet daarbij in november en december een paar keer Nederland aan.