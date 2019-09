The Who komt in november met eerste album in dertien jaar

De elf liedjes op WHO zijn in het afgelopen voorjaar en zomer opgenomen en zoals gebruikelijk geschreven door gitarist Pete Townshend. Volgens de 75-jarige zanger Roger Daltrey is het het beste album sinds Quadrophenia uit 1973. „Pete is het zeker niet verloren, hij is nog steeds een geweldige songwriter.”

De plaat heeft geen overkoepelend thema. „Roger en ik zijn allebei oude mannen dus ik heb geprobeerd om weg te blijven van de liefde, maar ook zoveel mogelijk van nostalgie. Ik wilde niet dat iemand zich ongemakkelijk zou voelen”, aldus de 74-jarige Pete.

Het is alweer dertien jaar geleden dat de Britse rockers voor het laatst met een album kwamen. In totaal bracht The Who elf studioplaten uit waarvan Tommy (1969) en Who’s Next (1971) het meest succesvol waren.