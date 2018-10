„Mijn stem en de liedjes fungeren als een soort spiegel of geweten voor haar”, legt Slikker uit. „Het was een bijzonder project. Ik componeer al langer muziek voor films. Maar op zo’n integrale wijze als dit heeft mijn werk nog nooit deel van een project uitgemaakt. Ik moest echt met de billen bloot.”

De componist schreef de liedjes voornamelijk op basis van het script, maar hij sprak ook regelmatig met regisseur Albert-Jan van Rees om een goed idee van het gevoel van de film te krijgen. „Het was een gewaagde aanpak”, stelt de componist. „Je kunt als muzikant ineens heel actief deel uitmaken van het verhaal. Je bent een mede-verteller geworden. Ook was het een uitdaging om de liedjes bij elkaar een eigen verhaal te laten vertellen.”

Zo’n zelfde aanpak heeft Slikker ook gekozen voor AS, de show waarmee hij vanaf januari door het land trekt in een regie van Paul de Munnik. In de show verklankt de componist zijn fascinatie voor IJsland. Het is, zoals hij het zelf noemt, een concert dat moet luisteren als een speelfilm en is gebaseerd op een zelf geschreven verhaal. „Ik ben diep in de muziek en de mythologie van het land gedoken”, vertelt Slikker geestdriftig. „Veel mensen snappen niet waarom ik zoveel liefde voor IJsland voel. Maar met het theaterconcert hoop ik dat wel over te gaan brengen.”