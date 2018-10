Massale belangstelling voor afscheid Koos Alberts

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Zo’n 1500 mensen nemen in Leusden (Utrecht) afscheid van KOOS ALBERTS. De hitzanger overleed vorige week vrijdag, op 71-jarige leeftijd, aan de gevolgen van blaaskanker. Vanavond gaven zijn vrouw JOKE en de kinderen fans de gelegenheid Koos de laatste eer te bewijzen in de aula van Crematorium Amersfoort in Leusden.