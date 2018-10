Koningin Letizia collecteert voor Rode Kruis

Letizia begon de dag met een discussiebijeenkomst over opleidings- en werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren. De koningin vergezelde minister Magdalena Valerio van Arbeid, Migratie en Sociale Werkgelegenheid en sprak met jongeren, bedrijven en vrijwilligers over hun kansen in de toekomst.

Daarna ging Letizia naar het hoofdkantoor van het Rode Kruis om Rode Kruisstickertjes te verstrekken aan burgers die geld doneren. Op foto's is te zien dat ze in haar kraampje onder meer leden van een motorclub ontving.

De dag van de vlag vormt de grootste bron van inkomsten voor het Spaanse Rode Kruis. Het campagnemotto dit jaar is 'Zeg ja tegen de kindertijd' en is gericht op de duizenden kinderen en jongeren die het risico lopen te worden buitengesloten. Het Rode Kruis steunt ze met schoolmateriaal en huiswerklessen of het zoeken naar gastgezinnen.