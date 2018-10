Anouk in tranen bij De Wereld Draait Door

Anouk is te gast in het programma om haar nieuwe album Wen d’r maar aan te promoten. Matthijs heeft gekozen om de volgende songtekst voor te lezen: Red mij. Laat mij niet meer los. Elke dag verlies ik sanity en trots. Red mij, laat me niet alleen. Geloof me, mijn hart is echt niet gemaakt van steen. Ik smeek u, smeek u op mijn knieën, ik smeek u ja. Als hij vervolgens vraagt wie de ’u’ in de tekst is, breekt Anouk.

„Pf, heftig”, weet ze nog uit te brengen terwijl ze een paar keer flink moet slikken. Als ze zichzelf weer hervonden heeft, legt ze uit waarom het haar zo raakte: „Als ik het zo hoor, dat is misschien ook een van de redenen waarom ik sommige nummers niet kan spelen of niet prettig vind, ik weet niet waarom, het is gewoon anders. (...) Als je het niet meer weet, kun je het altijd nog hogerop zoeken.”

Op sociale media zijn veel mensen ontroerd door het interview met Anouk.