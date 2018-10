Laurie Metcalf en John Lithgow spelen de Clintons

De voorstelling, die vanaf maart op Broadway te zien is, speelt zich af tijdens de voorverkiezingen van de Democraten in 2008. De relatie tussen de Clintons stond in die periode onder hoogspanning, claimt het toneelstuk.

Hillary Clinton verloor deze van Barack Obama, die tot president werd gekozen. Obama zelf komt in de voorstelling niet voor.

Laurie Metcalf was eerder dit jaar te zien in Oscarkandidaat Lady Bird. Lithgow schitterde onlangs als Winston Churchill in The Crown.