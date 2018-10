’Publiek heeft in harde tijden behoefte aan Cats’

In Nederland is het ruim tien jaar geleden dat de iconische musical van Andrew Lloyd Webber vertolkt werd; nog nooit eerder was de Londense Engelstalige versie op de grote Nederlandse podia te zien. De voorstelling speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de Jellicle-katten hun grote bal vieren. Eén van hen zal door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren en een nieuw kattenleven te gaan beginnen.

De productie speelt van half december tot en met eind januari in de RAI in Amsterdam en het Luxor Theater in Rotterdam. In april is de musical in Breda en Groningen te zien.

Cynische tijden

„Cats past heel erg in de tijdgeest”, vertelt Van Paridon. „We leven in harde, haast cynische tijden. Je merkt dat het publiek juist dan behoefte heeft aan voorstellingen om een avond weg te kunnen vluchten uit de actualiteit en de waan van de dag.” Dit merkte hij ook toen hij werkzaam was als commercieel directeur bij Cirque du Soleil. „Na 9/11 bijvoorbeeld was er opeens nog veel meer animo voor de betoverende voorstellingen van Cirque.”

Samen met zijn Belgische zakenpartner Veerle Hoppenbrouwers heeft Van Paridon zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in het naar de Benelux halen van bijzondere Engelstalige internationale voorstellingen. Het wereldberoemde paardenspektakel Cavalia trok in België in 2007 en 2008 bijna 300.000 bezoekers; onder meer Afrika! Afrika! en Thriller Live volgden. Aan dit rijtje werd in de zomer van 2013 Cats toegevoegd, dat volle zalen trok in Oostende en Antwerpen.

Tijdloze musicals

In de afgelopen honderd jaar zijn er volgens Van Paridon hooguit twintig écht goede en tijdloze musicals gemaakt. „De spoeling is ongelooflijk dun. Maar Cats hoort in dat rijtje zeker thuis”, stelt hij. „Het is een sterk merk; ieder mens, iedereen wéét als hij een kaartje koopt dat hij een prachtige avond gaat hebben. Kinderen genieten van het visuele spektakel, die gaan onvoorwaardelijk mee in de belevingswereld van de katten. Volwassenen halen daarnaast ook de zwaardere thema’s eruit waar de voorstelling eigenlijk over gaat.”

En, voegt hij daar aan toe: „Om terug te grijpen op mijn eerdere uitspraken over op ervaringen vertrouwen: de voorstelling is inmiddels wereldwijd gezien door 81 miljoen mensen. Die kunnen niet allemaal ongelijk hebben.”