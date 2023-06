Marvel-acteur Anthony Mackie over Jonathan Majors: nog niets bewezen

Volgens Mackie zijn de Verenigde Staten „erop gebouwd” dat iemand pas schuldig is als dat is bewezen. „Dat is een van de hoofdkenmerken van dit land”, meent de acteur. „Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Het is gestoord waar we staan als samenleving.”

Majors was onlangs te zien als de schurk Kang in de Marvel-film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hij werd eind maart aangehouden op beschuldiging van wurging, mishandeling en intimidatie. Volgens zijn advocaten werd Majors juist aangevallen door de vrouw die hem nu beschuldigt. Hij moet op 3 augustus voor de rechter verschijnen.

Anthony Mackie begon zijn carrière in de superheldenfilms van Marvel als de held Falcon, een goede vriend van hoofdpersonage Captain America. In recentere producties heeft Falcon de titel en het kenmerkende schild van Captain America overgenomen. In 2024 moet Captain America: Brave New World uitkomen, de eerste film volledig over de nieuwe versie van de superheld.