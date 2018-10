Chris Evans niet langer Captain America

Evans schrijft op Twitter: „Officieel klaar met de opnames van Avengers 4. Het was op z’n zachtst gezegd een emotionele dag. Het was een eer om de rol de afgelopen acht jaar te mogen spelen. Aan iedereen voor de camera, achter de camera en in het publiek, bedankt voor de herinneringen! Ik ben eeuwig dankbaar.”

Collega’s Ryan Reynolds en Dwayne Johnson lieten via sociale media weten het erg jammer te vinden dat Evans ermee stopt. Reynolds schrijft: „Ik huil niet. Ik ben huilerig. Dat is een verschil.” Johnson: „Wat heb je wat neergezet. Gefeliciteerd dat je zo’n iconisch karakter leven hebt ingeblazen.”

Evans was te zien in Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) en Avengers: Infinity War (2018). Avengers 4, waarin de acteur voor het laatst te zien zal zijn, komt volgend jaar uit.