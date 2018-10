Sanne Vogel wil film maken over doodgeboren kind

Sanne plaatste eerder deze week op Instagram een bericht waarin zij vertelde dat zij en haar vriend na vier maanden zwangerschap een dochtertje zijn verloren. Met het bericht wilde zij het taboe op dit onderwerp doorbreken.

„Als er iets heel heftigs of naars of verdrietigs in mijn leven gebeurt, dan wil ik daar iets over maken”, vertelde Vogel aan tafel bij Twan Huys. „Zodat het nog ergens zin heeft gehad wat er is gebeurd. Ik zou ook heel graag een film willen maken over het verlies van een kindje.”

De actrice en regisseur wil dat het verhaal ook de positieve aspecten van zo’n vreselijke gebeurtenis belicht. „We hebben zoveel steun en liefde van andere mensen ontvangen”, noemt ze als voorbeeld. „Bovendien zijn Melchior en ik door wat we hebben meegemaakt dichter naar elkaar toe gegroeid. Ook die kanten van het verdriet wil ik in zo’n film belichten.”