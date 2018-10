Amy Schumer aangehouden bij protest tegen Brett Kavanaugh

De kans lijkt heel groot dat de Republikeinen in de senaat allemaal voor deze benoeming gaan stemmen nadat de FBI een onderzoek naar een aanklacht van seksuele wangedrag door Kavanaugh heeft afgerond.

Volgens de Republikeinen staat er geen nieuwe informatie in het FBI-rapport. De Democraten zijn tegen de benoeming van Kavanaugh. Zij vinden dat hij bij het verhoor over de aantijgingen geen sterke indruk maakte. Zo stak hij een tirade af tegen de Democraten, die zou bewijzen dat Kavanaugh niet objectief zou kunnen oordelen in het Hooggerechtshof.

Zodra duidelijk werd dat de Republikeinen vermoedelijk vóór de omstreden benoeming gaan stemmen, verzamelden zich bij het Hooggerechtshof honderden demonstranten. De politie arresteerde een groot aantal van hen, waaronder Schumer en Ratajkowski.