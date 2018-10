Vandaag begeleidt Joke Koos voor laatste keer

Vorige week vrijdag overleed de populaire hitzanger op 71-jarige leeftijd, na een kort maar heftig ziekbed, in het bijzijn van vrouw JOKE en hun twee kinderen CHRISTA en DAVE aan de gevolgen van blaaskanker.

Ⓒ Leo Vogelzang

De familie haalde Koos nog één keer naar huis, naar Harderwijk, waar de familie nog een paar laatste dagen bijeen was. Gisteren volgde de rit naar het nabijgelegen Leusden, waar de familie de mensen die de laatste tijd zo met Koos en hen hebben meegeleefd de gelegenheid bood persoonlijk afscheid te nemen van de zanger, die in zijn leven zowel zoveel successen als zoveel verdriet en tegenslag heeft gekend.

Joke hield zich op in een aparte ruimte van de aula, waar zij de stoet rouwende fans aan de dichte kist van haar man voorbij zag trekken. Bloemen waren er van Ajax en GERARD JOLING, op de muur werden beelden van Koos vertoond. Zijn gouden en platina platen, koninklijke onderscheiding en - deze week postuum gekregen - Buma Award stonden er.

Ⓒ Leo Vogelzang

Lof was alom te horen voor weduwe Joke, die meer dan vijftig jaar met hem samen was en sinds het verschrikkelijke ongeval van haar Koos in 1987 helemaal zijn steun- en toeverlaat werd. En die, naar Koos’ eigen zeggen, haar leven opofferde en dat helemaal ten dienste van hem stelde.

Overal waar hij ging, was Joke. En thuis gaf zij hem met haar niet aflatende liefde en trouw alle zorg die hij nodig had. Vandaag begeleidt Joke haar man voor de laatste keer, wanneer in intieme familiekring en alleen met een kleine groep genodigden voorgoed afscheid genomen wordt van Koos Alberts. Hij zal in de showbizz worden gemist.